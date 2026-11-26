В Госдуме считают, что Киев может превратить ТЦК в карательную службу Депутат ГД Ивлев: Киев на фоне огромных потерь сделает ТЦК карательной службой

Москва26 ноя Вести.Киевский режим из-за массовой гибели военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нежелания украинцев воевать превратит территориальные центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в специальную карательную службу с расширенными полномочиями.

Об этом агентству ТАСС рассказал депутат Государственной думы (ГД) Леонид Ивлев.

При отсутствии прогресса на поле боя и огромных потерях ВСУ на фронте все больше жителей Украины не хотят воевать, но сталкиваются с дичайшим ужесточением мобилизации. В условиях массовых потерь ВСУ не исключено, что на очереди превращение ТЦК в специальную карательную службу с расширенными полномочиями сообщил депутат

По его словам, сотрудники ТЦК, помимо массовой раздачи повесток, задерживают людей прямо на улицах, снимают мужчин с поездов и автобусов, а потом отправляют на фронт. Параллельно украинские власти сообщают о десятках тысяч возбужденных уголовных дел по статье об уклонении от военной службы.

При этом мобилизационные полномочия закреплены исключительно за главой киевского режима Владимиром Зеленским — именно он издает акты о проведении мобилизации, корректировке призывного возраста и ликвидации отсрочек.

Мужчинам, подлежащим мобилизации, вопреки закону и собственной конституции, запрещен выезд из страны, а тем украинцам, кто успел выехать, отказывают в консульских услугах за границей добавил Ивлев

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что власти Украины намерены ужесточить мобилизацию, учитывая существенный рост потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины. Кроме того, в Киеве обсуждают возможность наделить сотрудников ТЦК дополнительными правами для пополнения войск.

Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что работники, которые потеряли свои места на предприятиях из-за невозможности обеспечить производство электроэнергией, станут целью номер один для ТЦК.