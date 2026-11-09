Килинкаров перечислил, кого прежде всего будут ловить ТЦК на Украине Килинкаров: потерявшие места на заводах работяги станут целью номер один для ТЦК

Москва9 ноя Вести.Работники, которые потеряли свои места на предприятиях, из-за невозможности обеспечить производство электроэнергией, станут целью номер один для территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

По его словам, из-за проблем в энергетике на Украине, крупные предприятия стало невозможно обеспечить электричеством, поэтому многие теряют рабочие места.

Работяги, которые потеряли свои рабочие места на металлургических комбинатах, будут целью номер один для ТЦК. Потому что все люди, которые были на предприятиях, которые имели бронь, они все стоят на учете в военкоматах. Их достаточно легко вычислить, потому что это законопослушные граждане. Сейчас этих людей будут пытаться отлавливать и отправить на фронт сказал Килинкаров

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что был мобилизован с варикозом второй степени, однако ему удалось добиться возвращения домой, где его снова забрали ТЦК и повторно отправили на фронт.