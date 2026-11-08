Пленный боец ВСУ рассказал, как попал на фронт Пленный боец ВСУ заявил, что его отправили на фронт с варикозом второй степени

Москва8 ноя Вести.Военнослужащий ВСУ был мобилизован в армию с варикозом второй степени, однако ему удалось добиться возвращения домой, где его снова забрали ТЦК и повторно отправили на фронт, после чего он попал в плен. Об этом он рассказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он добавил, что с варикозом второй степени его не должны были призывать в ВСУ.

Мобилизован был в 2025 году … БЗВП (базовая общевойсковая подготовка), стандартное обучение 51 день. Ну и в дальнейшем был направлен на бригаду. Там меня по состоянию здоровья [отправили домой], добился все-таки. У меня был варикоз нижней левой конечности второй степени. Ну, с ним не берут вообще. Я добился того, чтобы мне сделали операцию, отправили на реабилитацию обратно домой. С чего я не вернулся, естественно … . Меня просто забрали и затащили туда [на позиции]. После снова повторилось через 3 месяца, уже в этом году. Только там уже недопрошел [медкомиссию], и забрала к себе уже вот эта бригада, 159-я. Два месяца как раз был на позиции, где в плен и попал рассказал пленный

Ранее военнослужащий 77-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" с позывным Череп рассказал, как пленный боевик ВСУ помог российской армии. По словам бойца ВС РФ, пленный украинский солдат передал разведчикам данные о местоположении своих союзников и переводил их разговоры.