Москва27 сен Вести.Бывшие военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ), вступившие в батальон имени Максима Кривоноса, рассказали, почему изменили отношение к конфликту и перешли на сторону России. Об этом они рассказали в интервью информационной службе "Вести".

Военнослужащий с позывным Хантер объяснил, что украинское командование бросило его подразделение на позициях.

Попадать в состав ВСУ, как и, в принципе, большинство украинцев, я не планировал никоим образом… На позициях у меня оставалось 13 человек, заштурмили нас за 15 минут буквально. Сразу было оговорено, что мы не будем стреляться, сразу сдаемся. Потому что в критический момент, когда я обратился к командованию, мне сказали: "Нет-нет, вы сидите до последнего. Вас никто забирать не будет" говорит Хантер

По словам Хантера, в плену он увидел настоящее отношение российских военных.

На утро нас развязали, накормили, напоили. И начали парни с нами разговаривать. Ну, у каждого там узнавать историю, кто как попал. И потом что-то у нас все переросло, знаете, в такое дружеское русло. Меня в Украине на данный момент считают предателем, госизменником. Но я себя таким не считаю, потому что говорят, что я предал присягу. Но я присягу давал на верность украинскому народу, а не украинской власти и тому беззаконию, которое они сейчас там делают на самом-то деле сообщил Хантер

Военнослужащий с позывным Белый рассказал, что служил в ВСУ с 2016 года, но никогда не верил в победу Украины.

В 2016 году я принял решение пойти служить в вооруженные силы Украины. Это было как часть моей работы просто. Сейчас, да, я верю [в победу России] сказал Белый

Белый также поведал, как российские военные оказали ему медицинскую помощь, когда он получил ранение.

Я получил осколочное ранение, и мне там оказали помощь. Я там, будем так говорить, друга нашел. Было такое ощущение, будто мы знакомы уже не один десяток лет с человеком. Это был российский боец. И, если честно, я удивился этому заявил Белый

Белый обратился к украинским военным, продолжающим поддерживать киевский режим.

Ребята, не бойтесь сдавать оружие. Сдавайте оружие и переходите на нашу сторону. Здесь вы узнаете всю правду происходящего конфликта. И не бойтесь. Самое главное – это просто не бояться сказал Белый

Военнослужащий с позывным Тигр изложил историю того, как он был мобилизован ТЦК.

Меня взяли при выходе из магазина, чтобы обновить документы в ТЦК. Ну, после чего в течение часа я уже почти прошел полностью всю медицинскую комиссию… Нас как бы руководство просто бросило в окружении. Мы тогда под Торецком были. И с ребятами мы как бы уже сами приняли решение, что нужно как-то выходить куда-то. Но у нас же не было ни телефонов с картами, ни [понимания] в каком направлении вообще мы должны были идти. Мы [ничего] не знали объяснил Тигр

Тигр обратился к боевикам ВСУ. По его словам, решение сдаться в плен приблизит окончание конфликта и мир на земле.

Военнослужащий с позывным Змей добавил свою историю. На Украине его заставили воевать, поэтому он решил сдаться. Решение вступить в ряды ВС РФ он принял добровольно.

Из военкомата я уехал в 199-й учебный центр, который находится в Житомире. Оттуда меня определили, что я поеду на прохождение военной подготовки в Великобританию… Хорошо нас разобрали. И просто уже пацаны, подойдя ближе, на расстояние броска гранаты, нам сказали: "Пацаны, мы не хотим вас убивать, давайте, сдавайтесь" рассказал о мобилизации и пленении Змей

Змей призвал опомниться тех боевиков, которые воюют на стороне киевского режима.

Хлопцы! Одумайтесь, опомнитесь, что вы делаете! Ради чего вы это делаете? Вам не стоит умирать за ту верхушку, которая сейчас сидит у нас в Киеве обратился к военнослужащим ВСУ Змей

Ранее доброволец отдельного батальона им. Максима Кривоноса с позывным Эрик заявил, что по всей линии боевого соприкосновения находились люди, которые хотели перейти на сторону России.