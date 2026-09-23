Воюющие на стороне России бывшие солдаты ВСУ взяли в плен украинских военных Экс-военные ВСУ взяли в плен украинских солдат на красноармейском направлении

Москва23 сен Вести.Бывшие солдаты ВСУ взяли в плен группу украинских военных на красноармейском направлении. Об этом сообщил ТАСС командир разведгруппы батальона имени Максима Кривоноса, бывший боец украинского спецназа с позывным Борзый.

По его словам, противник был взят в окружение, после чего произошла сдача в плен.

Нам поступила задача, что ночью недалеко от нас выгрузили группу противника. Нам сказали их "заштурмить" и по возможности побольше взять в плен. Мы зашли, окружили их с обеих сторон, взяли. Они начали сдаваться, мы их вывели сообщил боец

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