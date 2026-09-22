Москва22 сенВести.Герой России Алексей Соколов рассказал РИА Новости, что самым сложным для него стал немецкий танк Leopard.
По его словам, сначала пришлось устранить укрытие и антидроновую сетку, а затем - поджечь танк.
Танк Leopard, наверное, был самым сложным. Со своим товарищем, совместно с расчетом КВН (дрон "Князь Вандал Новгородский") уничтожали. Я еще тогда на радиодроне работал. Позывной Тек - мой товарищ, совместно с ним уничтожали танквспоминает Соколов
Ранее командир бригады "Пятнашка" сообщил, что украинские военные начали использовать беспилотники, способные развивать скорость до 400 км/ч.