Герой России Соколов: одной из сложнейших целей был танк Leopard

Герой России рассказал, как уничтожил немецкий танк Leopard Герой России Соколов: одной из сложнейших целей был танк Leopard

Москва22 сен Вести.Герой России Алексей Соколов рассказал РИА Новости, что самым сложным для него стал немецкий танк Leopard.

По его словам, сначала пришлось устранить укрытие и антидроновую сетку, а затем - поджечь танк.

Танк Leopard, наверное, был самым сложным. Со своим товарищем, совместно с расчетом КВН (дрон "Князь Вандал Новгородский") уничтожали. Я еще тогда на радиодроне работал. Позывной Тек - мой товарищ, совместно с ним уничтожали танк вспоминает Соколов

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