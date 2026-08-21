Москва21 авг Вести.Военнослужащий группировки "Центр" с позывным Сокол после освобождения Красноподолья в ДНР рассказал военкору издания KP.RU Дмитрию Стешину о продвижении российских сил и сдавливании Славянско-Краматорской агломерации.

Сокол сообщил, что российская армия продолжает движение вперед, тогда как подразделения ВСУ отходят, хотя периодически пытаются проводить контратаки. По его словам, такие действия чаще выполняют небольшие группы, которые напоминают диверсионно-разведывательные, и российские военные их уничтожают.

У нас же задача так и называется: "общая изоляция и контроль", это мы присматриваем за нашими бойцами и не даем приблизиться к ним противнику. Или подлететь. Ищем замаскированные гнезда БПЛАшников. Они редко показываются на поверхности сказал военнослужащий

При этом военнослужащий отметил, что замаскированные "гнезда" операторов БПЛА ВСУ удается обнаруживать по косвенным признакам - тропинкам, следам мусора и другим бытовым признакам, включая туалетную бумагу.

Ранее боец с позывным Монах рассказал, как создал свой БПЛА на фронте.