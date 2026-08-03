Москва3 авг Вести.Продвижение подразделений "Южной" группировки к Славянско‑Краматорской агломерации позволяет поражать технику и логистические объекты ВСУ на значительном удалении от линии боевого соприкосновения. Кадры работы беспилотников опубликовал в мессенджере MAX военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Он отметил, что расстояние до восточных окраин Славянска и Краматорска, которое нашим войскам еще предстоит преодолеть, постепенно сокращается.

Точные цифры здесь не нужны, главное, что сейчас наша артиллерия и расчеты БПЛА системно работают, чтобы задушить логистику противника в этих двух населенных пунктах. Продвижение подразделений "Южной" группировки к Славянско‑Краматорской агломерации позволяет поражать технику и логистические объекты ВСУ на значительном удалении от линии боевого соприкосновения написал Евгений Поддубный

Так, по его словам, недавно в Краматорске наши операторы БПЛА уничтожили припаркованные во дворах жилых домов микроавтобусы боевиков.

Военкор добавил, что в воздухе на подступах к "поясу крепостей" ВСУ идет свое противостояние и показал работу расчетов БПЛА разведывательно‑штурмовой бригады им. Александра Невского Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск.