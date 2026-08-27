Герой РФ Григорьев проник в тыл врага и шесть дней устраивал диверсии Герой РФ с позывным Тута шесть дней устраивал диверсии в тылу врага

Москва27 авг Вести.Выпускник кадровой программы "Якутия - земля героев" Герой Российской Федерации Андрей Григорьев с позывным Тута при выполнении боевого задания по поднятию флага в селе Трудовое ДНР попал в тыл врага и, пробираясь к позициям ВС РФ, в течение шести дней наносил вред ВСУ. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, через некоторое время после водружения флага над Трудовым, он встретил боевика ВСУ и вступил с ним в схватку, видео которой завирусилось в начале 2025 года. Из боя он вышел победителем, но оказался один в тылу ВСУ и был вынужден прятаться в заброшенных зданиях и подвалах.

Враги закидывали его гранатами и дымовыми шашками, герой неоднократно оказывался на грани жизни и смерти. Он даже записал прощальное видео для своих родных.

Осознавая опасность, Григорьев решил нанести максимальный ущерб ВСУ. На второй день Тута обнаружил и сжег склад с оборудованием, которое использовалось в интересах ВСУ: дроны, генераторы, пауэрбанки. После этого он сжег еще один вещевой склад и обнаружил склад с оружием.

Потом на четвертый или пятый день я нашел большой склад ГСМ. Вернулся на склад оружия. Взял пластид, детонатор, шнур. Я умею этим воспользоваться - инструкторы неплохо нас научили. Взрыв был большой, как в кино! вспоминает Григорьев

Из оружейного склада он дал бой подразделениям ВСУ.

Перебегаю от окна к окну, стреляю. РПГ, автомат, гранаты. По словам противника я понял, что они решили, что у меня подкрепление пришло рассказал Тута

На шестой день Григорьев вышел на связь со своими по рации.

Мой командир предложил забрать меня на квадроцикле. Я говорю: "Не надо, здесь очень много дронов. Если хочешь помочь, стреляй в воздух". Так я дошел до своих рассказал герой

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