Москва18 сен Вести.Экипаж российского танка из состава 239-го гвардейского танкового полка группировки войск "Центр" в течение полутора месяцев продолжал вести огонь по позициям ВСУ из обездвиженной боевой машины. Об этом РИА Новости рассказал командир танка сержант Юрий Погребняк.

Мы закатились на дистанцию 12 километров, отстрелялись, цели поразили. И в эту же ночь танк у меня сгорел полностью. Посмотрели, двигатель пробит, еще несколько пробитий. Динамическую защиту поотрывало, мангал почти сложился. Я в него залез, все протер от толстого слоя пыли и грязи, навелся, комбату докладываю: "Экипаж к бою готов" рассказывает командир

Танк получил тяжелые повреждения двигательного отсека, противодронного навеса и динамической защиты во время выезда на позицию в выжженной лесополосе. Несмотря на потерю хода и невозможность маскировки, танковый экипаж привел орудие в боевое состояние и остался на месте.

Каждое утро бойцы вручную подносили боеприпасы, а днем дежурили в обустроенном рядом укрытии, ведя прицельный огонь по противнику днем и ночью для поддержки российской пехоты.