Разведчик ВС РФ пережил более 70 сбросов с "Бабы-Яги" ВСУ за двое суток

Российский разведчик двое суток держал позицию под сбросами с "Бабы-Яги" ВСУ Разведчик ВС РФ пережил более 70 сбросов с "Бабы-Яги" ВСУ за двое суток

Москва21 сен Вести.В течение двух суток боевики ВСУ сбрасывали взрывчатку с помощью дрона "Баба-Яга" на головы российских разведчиков группы войск "Центр", но не смогли выбить их с позиции. Об этом РИА Новости рассказал боец с позывным Хаба.

По словам Хабы, он вместе с двумя бойцами оборудовал наблюдательный пункт в двух километрах от линии боевого соприкосновения. С этой точки велась передача разведданных. Когда позицию обнаружили боевики киевского режима, они начали попытки выбить наблюдателей с позиции.

Двое суток "Баба-Яга" нас разбирала. И почему-то именно этот момент, даже штурм так не запомнился, как этот момент запомнился. Там около 70 раз в сутки работали сбросы "Бабы-Яги" пояснил Хаба

Разведчик Хаба добавил, что сменить позицию разведчики смогли только после того, как поднялся туман и скрыл их передвижения от вражеских беспилотников.

Ранее младший сержант Евгений Руденко рассказал, как расчет его орудия "Гиацинт-Б" ликвидировал до десяти боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ) и четыре пункта управления дронами.