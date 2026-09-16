Танк с ядерным реактором и пушкой с дальностью 450 км могут создать в Китае

В Китае создали проект танка с ядерным реактором и рельсовой пушкой Танк с ядерным реактором и пушкой с дальностью 450 км могут создать в Китае

Москва16 сен Вести.Китайские военные исследователи представили проект боевого танка с ядерным двигателем и электромагнитной рельсовой пушкой, которая может поражать цели на расстоянии до 450 километров, сообщает газета South China Morning Post, ссылаясь на статью в китайском научном журнале.

Статья опубликована в рецензируемом китайском журнале Acta Armamentarii, ее написали исследователи Первой машиностроительной группы Внутренней Монголии и Пекинского технологического института.

...Подробно изложена концепция 60-тонной бронированной машины, приводимой в движение малым модульным реактором (ММР) мощностью 10 мегаватт и рельсовой пушкой мощностью 50 мегаджоулей (МДж) говорится в сообщении

Отмечается, что проект рассчитан на три этапа, финальная версия танка может быть представлена после 2045 года. Теоретически он сможет развивать скорость около 3,5 километра в секунду и обеспечить дальность стрельбы в 450 километров.

Малый модульный ядерный реактор остается наименее разработанной частью предлагаемой системы. По мнению экспертов, разработка подобного танка может создать серьезные риски безопасности. Кроме того, они усомнились в возможности уменьшить ядерный реактор и обеспечить систему охлаждения для работы танка.

Ранее на дороге в КНР заметили заметили новейший танк с необитаемой башней, похожий на российский танк Т-14 "Армата".