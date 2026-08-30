На Западе встревожились возможностью мощного ответа России на эскалацию MWM: на Западе испугались возможного ядерного ответа России на эскалацию

Москва30 авг Вести.Страны Запада обеспокоены тем, что Россия может применить стратегическое ядерное оружие против агрессоров в ответ на эскалацию украинского конфликта. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Журналисты прокомментировали испытание твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", отметив, что Россия обладает крупнейшим в мире арсеналом данного типа вооружения.

В западном мире растет обеспокоенность тем, что Россия может ответить на эскалацию ударов по своим городам и критически важной инфраструктуре со стороны Украины либо атаковав цепочки поставок на территории НАТО, которые играют ключевую роль в поддержке этих атак, либо применив тактическое ядерное оружие против целей на территории самой Украины говорится в материалах

При этом сами западные политики признают, что ядерный потенциал ВС РФ удерживает НАТО от начала полномасштабной войны против России.

Ранее газета Daily Mail указала на неготовность Британии противостоять российским подлодкам. В публикации подчеркивается, что новое поколение российских субмарин является носителем шести двухмегатонных торпед "Посейдон", "способных вызвать радиоактивное цунами. Запускать это "оружие Судного дня" могут только российские атомные подлодки "Белгород" и "Хабаровск".

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва и Минск готовы к любым вариантам развития событий, учитывая действия Североатлантического альянса по подрыву безопасности Союзного государства.