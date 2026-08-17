В Китае разработали самолет, способный перевозить более 800 человек

В Китае планируют создать самолет на 800 пассажиров В Китае разработали самолет, способный перевозить более 800 человек

Москва17 авг Вести.Китайские исследователи представили аэродинамическую модель перспективного пассажирского суперлайнера, способного перевозить более 800 пассажиров. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Согласно проекту, самолет будет выполнен по схеме "летающее крыло" с размахом крыльев в 1,6 раза больше, чем у знаменитого американского бомбардировщика B-2 Spirit.

Предполагаемый дизайн имеет ширину 85 метров и длину 43 метра, а размах крыльев в 1,6 раза больше, чем у B-2 "Спирит", который также использует модель "летающее крыло" пишет издание

Изначально инженеры разрабатывали модель для лайнера на 250 мест, однако впоследствии ее масштабировали до 800-местного класса.

Окончательный вариант предусматривает площадь крыла около 1395 квадратных метров, угол стреловидности передней кромки 37 градусов и задней — 28 градусов. Крейсерская скорость составит 0,8 Маха. Хотя полноразмерный самолет еще не построен, команда уже проводит испытания прототипа в масштабе 1:52, выполненного из нержавеющей стали.