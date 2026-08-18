В РФ создали проект крупнейшего в истории страны круизного лайнера

В КБ "Вымпел" представили проект лайнера-гиганта для круизных перевозок В РФ создали проект крупнейшего в истории страны круизного лайнера

Москва18 авг Вести.Проект нового лайнера для международных круизных перевозок разработали в России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию КБ "Вымпел".

Судно предназначено для круизов по Черному морю с заходами в порты России, Грузии, Турции, Румынии и Болгарии. Его параметры также позволяют расширять маршруты до Средиземноморья, например, до Греции.

Пассажировместимость судна составит более 2 тысяч человек, что делает круизное судно самым крупным в истории российского судостроения. говорится в материале

Пока самым крупным российским лайнером остается "Мустай Карим". Он вмещает 329 человек.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще выбирать речные круизы. Наибольшим спросом в последние годы пользуются водные путешествия между Москвой и Санкт-Петербургом, а также туры по городам "Золотого кольца".