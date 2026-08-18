Москва18 авгВести.Проект нового лайнера для международных круизных перевозок разработали в России.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию КБ "Вымпел".
Судно предназначено для круизов по Черному морю с заходами в порты России, Грузии, Турции, Румынии и Болгарии. Его параметры также позволяют расширять маршруты до Средиземноморья, например, до Греции.
Пассажировместимость судна составит более 2 тысяч человек, что делает круизное судно самым крупным в истории российского судостроения.говорится в материале
Пока самым крупным российским лайнером остается "Мустай Карим". Он вмещает 329 человек.
Ранее стало известно, что россияне стали чаще выбирать речные круизы. Наибольшим спросом в последние годы пользуются водные путешествия между Москвой и Санкт-Петербургом, а также туры по городам "Золотого кольца".