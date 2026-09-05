Москва5 сен Вести.На Дальнем Востоке идет строительство абсолютно нового вида судна – атомного ледокола класса "Лидер". Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, на судне будут установлены отечественные реакторы РИТМ-400, что сделает его значительно мощнее существующих ледоколов. Юшков подчеркнул, что подобным проектам нет аналогов в мире.

Но вот эти малые это де-факто вот действительно атомные реакторы, которые устанавливаются на атомные ледоколы. Они, причем строятся у нас серийно на Балтийском заводе, и там устанавливаются по три реактора РИТМ-200. И сейчас еще есть расширенная версия. Как раз на Дальнем Востоке Владимир Путин посещал верфь "Звезда". Вот помимо газовоза, который он осматривал, там еще сейчас строится абсолютно новый тип судна — это атомный ледокол класса "Лидер". Он будет в два раза мощнее, чем существующий атомный ледокол, у него будет уже не 60 МВтт, а 120, и там будут стоять реакторы РИТМ-400 сообщил Юшков

Также он сообщил о планах по выходу Североморского пути на круглогодичную навигацию. Сейчас проект на стадии обсуждения.

Да, и вот как раз сейчас тоже обсуждался выход Севморпути на круглогодичную навигацию. И там речь как раз о том, что он шириной будет с коммерческое судно и сможет на высокой скорости проводить коммерческие суда. Вот и это обеспечит как раз-таки круглогодичную навигацию добавил аналитик

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень недалеко от Владивостока. Российский лидер прилетел во Владивосток в среду после рабочего визита в Бишкек и участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.