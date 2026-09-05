Москва5 сен Вести.Производство ядерных реакторов малой мощности РИТМ-200 поставлено в России на поток и является ее конкурентным преимуществом. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он сообщил, что в Узбекистане начинается строительство двухкомпонентной атомная станция, где будут установлены указанные реакторы. По мнению Юшкова, РИТМ-200 может быть интересен и другим странам, где заботятся об экологии.

Да... уже даже экспортный контракт подписан, то есть уже в Узбекистане начинается строительство вот такой двухкомпонентной атомной станции, и там будут как раз-таки реакторы малой мощности установлены РИТМ-200. Вот, поэтому я думаю, что и другие страны этим могут быть заинтересованы, потому что такую станцию строить гораздо быстрее. Плюс атомная энергетика, она относится к низкоуглеродной, и особенно тем, кто торгует с Евросоюзом или у себя устанавливает правила по снижению выбросов парниковых газов, они этим могут быть заинтересованы рассказал аналитик

Юшков отметил, что серийное производство таких реакторов запущено только в РФ. Причем, они могут применяться не только на АЭС, но и на море. В частности, ими оснащаются отечественные атомные ледоколы, а подобный флот есть только у России.

В общем-то, никто до сих пор такие проекты не реализует. Ни в Европе, ни в Азии, то есть ни французы, ни американцы, ни там, ни корейцы, японцы таких реакторов еще не строили. Опять же, атомный ледокольный флот есть только у России, поэтому у нас, вот, особенно серийное производство этих реакторов РИТМ-200. Оно действительно, в общем-то, на поток поставлено, потому что атомные ледоколы один за другим строятся. Вот это как раз наше конкурентное преимущество отметил эксперт

Ранее сообщалось, что Сотрудники машиностроительного завода "ЗиО-Подольск", входящего в один из дивизионов Росатома, завершили изготовление второй реакторной установки РИТМ-200 для строящегося ледокола нового поколения "Ленинград".