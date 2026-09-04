Москва4 сен Вести.Производственный сектор в приморском городе Большой Камень станет фактором роста для Дальнего Востока. Об этом ИС "Вести" заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

В частности, речь идет о судостроительном комплексе "Звезда", заводе винторулевых колонок "Сапфир", а также Приморском металлургическом заводе, который будет производить сталь для нужд "Звезды".

То есть речь не об отдельном точечном производстве, это мега-кластер, один из крупнейших в мире, который обеспечивает продукцию для Северного морского пути и рабочие места. В целом это драйвер роста всей экономики Дальнего Востока за счет рабочих мест, налогов, спроса на различные материалы, услуги отметил Валерий Андрианов

2 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе поездки на Восточный экономический форум посетил завод "Звезда", осмотрел газовоз "Петр Столыпин" и завод винторулевых колонок "Сапфир".