Москва4 сен Вести.Судостроительный комплекс "Звезда" в Приморье может стать основой возрождения и усиления российского флота. Такое мнение ИС "Вести" выразил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

Судостроительный комплекс "Звезда" во многом уникален. Это самый большой, самый современный судостроительный комплекс, который есть на территории нашей страны, и один из самых современных, который вообще существует в мире. Он способен строить широкую линейку судов для обеспечения работ в северных широтах. При этом сейчас в портфеле заказов ССК находится 50 судов различного класса. В целом этот комплекс способен стать основой для возрождения, создания российского флота, который будет обеспечивать тот самый поворот на Восток, о котором мы сейчас много говорим заявил он

Эксперт подчеркнул, что без современных танкеров и газовозов такую стратегию осуществить невозможно.

Россия сейчас ориентируется на восточные рынки, на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, и одна из составляющих этой стратегии - поставки сжиженного природного газа. К сожалению, наши проекты СПГ столкнулись с серьезным ограничением в виде нехватки газовозов. Сейчас мы вынуждены переориентироваться исключительно на собственные мощности в связи с теми санкциями, которые ввели против нас страны Запада добавил он

Поэтому у завода "Звезда" - важная задача обеспечения газовозами проекта "Арктик СПГ 2" и в целом Северного морского пути, заключил эксперт.