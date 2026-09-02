Завод "Звезда" к 2030-му спустит на воду два научно-исследовательских судна Фальков: завод "Звезда" выпустит два научно-исследовательские судна к 2030 году

Москва2 сен Вести.Судостроительный комплекс "Звезда" до 2030 года спустит на воду два научно-исследовательских суда, сообщил ИС "Вести" министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Это существенно укрепит научно-исследовательский флот, отметил он.

Мы сейчас осторожно, пока сильно не анонсируем, но у нас на заводе "Звезда" идет производство и изготовление двух судов неограниченного района плавания. Причем это суда научно-исследовательские. Они очень хорошо оснащены оборудованием. Один из них уже на стапелях, и мы рассчитываем, что в ближайшее время его спустят на воду. А дальше закончат его изготовление и передадут поделился Фальков

Суда будут оснащены современным научным оборудованием, которое позволит проводить комплексные исследования во всех ключевых районах Мирового океана.

Они очень внушительных размеров, все необходимые обеспечивающие системы предусмотрены, уникальное научное оборудование, отдельно мы сейчас уже начинаем там готовить команду. Это означает, что в любой точке Мирового океана мы можем проводить исследования и можем ходить достаточно далеко, это не только прибрежные экспедиции. Конечно, мы очень ждем эти суда, и это будет настоящий прорыв рассказал министр

В российской науке успешно реализуют крупные проекты, среди них синхротрон — Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), привел пример Фальков. По его словам, он по своим характеристикам является одним из лучших в мире.