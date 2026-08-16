Москва16 авг Вести.Новая российская научная мегаустановка СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов) в итоге приведет к научному перевороту. Об этом президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

СКИФ представляет собой источник рентгеновского излучения, позволяющий видеть отдельные атомы в веществах и следить за их движением. Зарубин спросил Ковальчука о перспективах данной мегаустановки.

Даст переворот всего. Вот представьте себе, вот открыли рентгеновские лучи, что это даст? А сегодня вся медицина у нас, компьютерная томография… – она вся на этом. Вот вам ответ. То есть мы у природы подсмотрим, как она создавала вещества объяснил Ковальчук

11 августа президенту РФ Владимиру Путину была представлены новая российская научная мегаустановка СКИФ в новосибирском наукограде Кольцово. Глава государства ознакомился с принципами ее работы и поздравил ученых с официальным открытием.

Также Путин уточнил, что первые исследовательские станции СКИФ запустят уже в этом году.