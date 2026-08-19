Новое пассажирское судно для прогулок по Москве-реке круглый год создали в РФ

В России разработали новое речное судно для круглогодичных прогулок Новое пассажирское судно для прогулок по Москве-реке круглый год создали в РФ

Москва19 авг Вести.Инженеры из конструкторского бюро "Вымпел" " (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) разработали новое пассажирское судно, способное выполнять рейсы по рекам Москвы круглогодично, сообщило РИА Новости со ссылкой на презентацию проекта.

Новое судно, как ожидается, сможет выполнять круглогодичные рейсы при плавании в битом льду. На борту будет установлено 48 пассажирских кресел написали в агентстве

Планируется, что на судне будет площадка для велосипедов и колясок, а также место для размещения пассажира в инвалидной коляске. Салон будет оснащен кондиционером и Wi-Fi, в сидениях предусмотрят USB-разъемы для зарядки мобильных устройств.