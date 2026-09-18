В России создали малозаметный безэкипажный катер "Скорлупа" В России создан безэкипажный катер "Скорлупа" для антидроновой защиты судов

Москва18 сен Вести.В России разработан безэкипажный катер "Скорлупа", предназначенный для защиты судов от дронов в море. О новинке РИА Новости рассказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев. По его словам, катер отличается малозаметностью, собирается за несколько часов, а в разборном виде десять таких аппаратов помещаются в кузов одной "Газели".

Впервые вариант безэкипажного катера (БЭК) "Скорлупа" для антидроновой безопасности судов был представлен на международном технологическом конгрессе, проходившем в парке "Патриот" в начале сентября.

Впервые был представлен вариант морского дрона "Скорлупа" для сопровождения и обеспечения противодронной безопасности судов на переходе морем. Это мобильная морская платформа, на которой могут размещаться от четырех до шести антидронов отметил он

Глава "Ушкуйника" подчеркнул, что БЭК поддерживает связь с судном, на борту которого может находиться запас топлива и антидронов. Таким образом, дальность его действия фактически ограничивается лишь запасом хода самого судна. В конце маршрута катер можно поднять на борт и использовать как шлюпку.

Кроме того, Чадаев отметил, что "Скорлупа" малозаметна благодаря корпусу из специальной пропитанной фанеры. Аппарат очень компактен и собирается за считанные часы.

В разборном виде десять таких БЭК можно поместить в кузов одной "Газели" и собрать за считанные часы сказал гендиректор "Ушкуйника"

Российские разработчики предложили эффективное и мобильное решение для защиты гражданских судов от угрозы дронов в морских условиях.