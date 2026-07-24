В Ленобласти разработали платформу "Плот-47" для защиты от БПЛА и катеров

В Ленобласти создали платформу "Плот-47" для защиты объектов от дронов и катеров В Ленобласти разработали платформу "Плот-47" для защиты от БПЛА и катеров

Москва24 июл Вести.В Ленинградской области завершено строительство опытного образца плавучей платформы "Плот-47", предназначенной для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов ТЭК от беспилотников и безэкипажных катеров. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

Во время рабочей поездки в Выборг мне презентовали еще одну разработку наших инженеров для защиты ленинградского неба – "Плот-47". Проанализировав вражеские атаки, стало понятно, что важно укрепить защиту с воды написал Александр Дрозденко

Инициатива создания платформы принадлежит губернатору - он поручил эту работу участникам Морского совета. Изделие собирают на территории Ленобласти, аналогов в России еще не выпускали.

Предварительную экспертизу проекта уже провели в научно-исследовательском институте ВМФ, он получил положительное заключение. На днях разработчики впервые испытали платформу в реальных условиях – на воде.

Помимо этого, гостям показали беспилотники-катера, способные вести разведку и наносить удары, а также другие технические средства для охраны воздушных рубежей области.

Губернатор подчеркнул, что такие решения рождаются по инициативе предприятий, а не по госзаказу, и это пример работы народного ВПК Ленинградской области. Он пообещал и дальше поддерживать подобные проекты.