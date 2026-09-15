"Калашников" показал комплексы для защиты инфраструктуры от дронов

"Калашников" представил комплексы для борьбы с дронами "Калашников" показал комплексы для защиты инфраструктуры от дронов

Москва15 сен Вести.Комплексы противовоздушной обороны "Зверобой" и "Калитка-КА" представил концерн "Калашников" на Всероссийском оружейном форуме в Москве.

Стратегия "Калашникова" по борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника строится на принципе эшелонированной обороны, сообщили в пресс-службе концерна.

"Зверобой" предназначен для круглосуточной защиты важных объектов от разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов. Его оружием являются высокоскоростные перехватчики "Кракены" со специальной боевой частью.

Комплекс Калитка-КА" защищает инфраструктуру от ударов беспилотников на малых и предельно малых высотах. У него есть два варианта - стационарный и мобильный на базе пикапа.