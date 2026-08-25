Москва25 авгВести.Инженеры "Уралдронзавода" представили на выставке в Тюмени боевой беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Упырь-К". Дрон может преодолевать расстояние до 50 километров и нести 12 килограммов взрывчатки. Об этом пишет ТАСС.
Беспилотник продемонстрировали публично в рамках выставки народного ОПК на форуме "Патриоты России".
Отличительной чертой является подтвержденная масса переносимой боевой части – 12 кг. Это довольно значительный вес, можно переносить мину ТМ – расширяется поражающий диапазон, возможно уничтожение целиком зданийзаявили представители "Уралдронзавода"
Ранее стало известно, что концерн "Калашников" модернизировал свой беспилотник "Скат-220", поставляемый в зону проведения специальной военной операции на Украине. БПЛА получил датчик уклонения от атак вражеских FPV-дронов.