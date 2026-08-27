Зумеры могут обеспечить бум круизов в РФ "ТеДо": зумеры могут заметно повысить интерес к круизам в ближайшие годы

Москва27 авг Вести.Интерес к морским, речным и экспедиционным круизам среди людей младше 24 лет во всем мире может вырасти на 16% в ближайшие два года. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании "Технологии доверия" ("ТеДо", бывшая PwC в России), с которым ознакомился РБК.

Аналитики ожидают роста на 5% спроса на круизы и среди поколения Y в возрасте от 24 до 44 лет. Сейчас круизный туризм преимущественно востребован у беби-бумеров и поколения X.

В ближайшие два года спрос на такие поездки у людей в возрасте до 24 лет (поколение Z) увеличится на 16%, а у аудитории от 24 до 44 лет (поколение Y) — на 5%. На текущий момент круизный туризм в основном пользуется популярностью у беби-бумеров (61–79 лет) и поколения Х (45–60 лет) говорится в материале

В России также наблюдается постепенное омоложение аудитории круизов, однако эксперты не ожидают быстрого перехода рынка к доминированию молодых пассажиров. По данным АТОР, рост происходит прежде всего за счет путешественников в возрасте 35–40 лет.

Наиболее массовым сегментом российского рынка остаются речные круизы. По итогам 2025 года общая вместимость судов оценивалась в 26 тыс. пассажиров, а в 2026–2028 годах планируется спуск новых судов, которые добавят еще около 1 тысячи мест.

Обычно речные путешествия длятся от одного до 20 дней. При раннем бронировании средняя стоимость каюты оценивается в 8 тысяч рублей за ночь. Недельный круиз летом 2026 года на теплоходе стандартного или комфорт-класса стоит в среднем 80–130 тысяч рублей на человека, а на люксовых судах — от 200 тысяч рублей.