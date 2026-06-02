Похожий на "Армату" новейший танк с необитаемой башней заметили на дороге в КНР MWM: в Китае разработали танк следующего поколения весом около 60 тонн

Москва2 июн Вести.Китай мог разработать танк следующего поколения, предположительно, с необитаемой башней, который превосходит по мощности представленную ранее модель Type 100.

Об этом написал американский журнал Military Watch Magazine (MWM), который специализируется на обзорах, истории и техническом анализе военных разработок разных стран.

В сети появились сделанные очевидцами видеозаписи, на которых, как предполагается, запечатлена новая боевая машина. Ее заметили в Китае на платформе, перевозящей танк к полигону по дороге общего пользования. Корпус боевой машины частично закрыт чехлом.

В комментариях под видео некоторые пользователи сравнили эту тяжелую машину с российским танком Т-14 "Армата".

В свою очередь, обозреватель Military Watch Magazine напомнил, что Type 100 (ZTZ-100) был официально представлен в сентябре 2025 года и стал единственным основным танком нового поколения на вооружении Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Эксперт предположил, что новая разработка будет обладать еще большей мощностью, и у Китая могут появиться два типа танков, которые будут взаимно дополнять друг друга.

По данным MWM, новинка может весить около 60 тонн, в то время как масса Type 100 составляет всего 40 тонн. Платформы этих танков схожи, но внутренние системы новой машины значительно модернизированы, утверждается в публикации.

Новый танк оснащен семью парами опорных катков и усиленной броней лобовой части. Диаметр ствола увеличен — вероятно, это 125-мм пушка, тогда как Type 100 имеет орудие калибра 105 миллиметров.

Увеличенный объем танка может указывать на возможность интеграции в него нескольких беспилотных летательных аппаратов, добавляет американский журнал.

Весной 2025 года в сеть попал первый снимок китайского танка VT-4 с шестиствольной пушкой.