Боец ВС РФ Осколкин взял в плен двух боевиков ВСУ при зачистке опорного пункта

Российский боец при зачистке опорного пункта взял в плен двух боевиков ВСУ Боец ВС РФ Осколкин взял в плен двух боевиков ВСУ при зачистке опорного пункта

Москва21 сен Вести.Рядовой Дмитрий Осколкин в ходе штурма одной из позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) взял в плен двух украинских боевиков.

От военнопленных были получены ценные сведения о противнике, а штурмовая группа закрепилась на более выгодных позициях благодаря самоотверженным и профессиональным действиям Осколкина. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

В ходе захвата вражеских позиций, рядовой Осколкин, используя ручные гранаты, уничтожил пулеметный расчет противника, а в ходе зачистки опорного пункта взял в плен двух военнослужащих ВСУ рассказали в ведомстве

Ранее пленный Олег Рачинский заявил, что в его учебной части неоднократно были зафиксированы случаи суицида военнослужащих ВСУ и продажи наркотиков. По его словам, наркотики распространял инструктор с позывным Мерседес.