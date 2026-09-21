Москва21 сенВести.Рядовой Дмитрий Осколкин в ходе штурма одной из позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) взял в плен двух украинских боевиков.
От военнопленных были получены ценные сведения о противнике, а штурмовая группа закрепилась на более выгодных позициях благодаря самоотверженным и профессиональным действиям Осколкина. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.
В ходе захвата вражеских позиций, рядовой Осколкин, используя ручные гранаты, уничтожил пулеметный расчет противника, а в ходе зачистки опорного пункта взял в плен двух военнослужащих ВСУрассказали в ведомстве
Ранее пленный Олег Рачинский заявил, что в его учебной части неоднократно были зафиксированы случаи суицида военнослужащих ВСУ и продажи наркотиков. По его словам, наркотики распространял инструктор с позывным Мерседес.