Пленный ВСУ заявил о наркоторговле и случаях суицида в учебной части на Украине

Пленный боевик ВСУ рассказал о случаях суицида и наркоторговли в учебной части Пленный ВСУ заявил о наркоторговле и случаях суицида в учебной части на Украине

Москва6 сен Вести.Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Рачинский рассказал, как в его учебной части неоднократно были зафиксированы случаи суицида военнослужащих и продажи наркотиков. Видео допроса публикует Минобороны РФ.

По его словам, на момент прибытия новобранцев там не было кроватей, а военнослужащих заставляли самостоятельно благоустраивать помещение.

Было несколько фактов суицида в этой учебной части сказал Рачинский

Военнопленный подчеркнул, что в военной части инструктор с позывным Мерседес распространял наркотики. Рачинский предположил, что он покупал наркотики, а затем продавал вдвое дороже.

Украинский военнопленный также рассказал, что инструкторы учебной части Вооруженных сил Украины (ВСУ) напивались, связывали подчиненных и жестоко их избивали.

27 августа уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала, что на Украине существуют пыточные подвалы, предназначенные для военнопленных.