Москва6 сенВести.Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Рачинский рассказал, как в его учебной части неоднократно были зафиксированы случаи суицида военнослужащих и продажи наркотиков. Видео допроса публикует Минобороны РФ.
По его словам, на момент прибытия новобранцев там не было кроватей, а военнослужащих заставляли самостоятельно благоустраивать помещение.
Было несколько фактов суицида в этой учебной частисказал Рачинский
Военнопленный подчеркнул, что в военной части инструктор с позывным Мерседес распространял наркотики. Рачинский предположил, что он покупал наркотики, а затем продавал вдвое дороже.
Украинский военнопленный также рассказал, что инструкторы учебной части Вооруженных сил Украины (ВСУ) напивались, связывали подчиненных и жестоко их избивали.
27 августа уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала, что на Украине существуют пыточные подвалы, предназначенные для военнопленных.