Эксперт Дандыкин: в ВСУ много бригад, где устраивают издевательства над своими

Эксперт: издевательства в бригадах ВСУ не являются чем-то уникальным Эксперт Дандыкин: в ВСУ много бригад, где устраивают издевательства над своими

Москва31 авг Вести.В Вооруженных силах Украины есть много бригад, где над солдатами устраивают издевательства, заявил ИС "Вести" военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Так, на Рубцовском направлении были обнаружены кадры, предположительно, замученных и убитых своими же "побратимами" боевиков ВСУ из 66-й отдельной мехбригады.

Я понимаю, что в этой бригаде много нациков. Вероятно, из того же "Азова" (запрещен и признан в России террористической организациейз) да и не только. И не только эта бригада отличается, их много заявил он

Военный эксперт Олег Иванов также отмечает, что большое количество военнослужащих названной бригады они являются без вести пропавшими.

Более того, родственники 66-q бригады создали общественную организацию, это достаточно уникальный случай. Они пытаются достучаться [до киевского режима], они бьют во все колокола, но их, конечно, никто не замечает. Тут можно привести пример 425-го штурмового полка, они уничтожали своих побратимов и это общеизвестная информация, даже Зеленский говорил, что порядка 30 военнослужащих аналогичного подразделения были физически уничтожены, там и арестован командир полка. Думаю, в 66-й бригаде точно такая же ситуация сказал Иванов

Ранее в понедельник, 31 августа, в Минобороны РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили в зоне проведения специальной военной операции семь управляемых авиационных бомб и 766 беспилотников ВСУ.