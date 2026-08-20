Москва20 авгВести.Инструкторы Вооруженных сил Украины (ВСУ) запугивают мобилизованных, говоря, что отправляют их на смерть, рассказал украинский военнопленный Юрий Немченко.

По словам боевика, его привезли в огороженных колючей проволокой учебный центр 5 января и разместили в палатке​​​. Инструкторы, отметил пленный, обучали мобилизованных по распечаткам из интернета.

Инструкторы пугали, что мы готовимся [идти] на смерть, на мясо

сказал он в разговоре с РИА Новости

Ранее пленный Александр Карин заявил, что украинская пехота в Константиновке в Донецкой Народной Республике была для командиров ВСУ расходным материалом.