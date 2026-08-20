Пленный: инструкторы ВСУ сразу говорят солдатам, что отправляют их на смерть

Украинский пленный: инструкторы ВСУ не скрывают, что отправляют бойцов на смерть Пленный: инструкторы ВСУ сразу говорят солдатам, что отправляют их на смерть

Москва20 авг Вести.Инструкторы Вооруженных сил Украины (ВСУ) запугивают мобилизованных, говоря, что отправляют их на смерть, рассказал украинский военнопленный Юрий Немченко.

По словам боевика, его привезли в огороженных колючей проволокой учебный центр 5 января и разместили в палатке​​​. Инструкторы, отметил пленный, обучали мобилизованных по распечаткам из интернета.

Инструкторы пугали, что мы готовимся [идти] на смерть, на мясо сказал он в разговоре с РИА Новости

Ранее пленный Александр Карин заявил, что украинская пехота в Константиновке в Донецкой Народной Республике была для командиров ВСУ расходным материалом.