Российский боец, считавшийся погибшим, вернулся к своим с пленным боевиком ВСУ Боец группировки "Восток" выжил после налета дронов и взял в плен боевика ВСУ

Москва4 сен Вести.Российский боец группировки войск "Восток" с позывным Береза занял опорный пункт противника и вернулся на свои позиции с пленным боевиком Вооруженных сил Украины (ВСУ) после того, как товарищи посчитали его погибшим в результате атаки БПЛА.

О подвиге сослуживца РИА Новости рассказал его боевой товарищ с позывным Куляба. Все произошло на Запорожском направлении специальной военной операции (СВО).

Мы думали, что боец Береза погиб​​​. Его вел наш дрон-разведчик, прилетела "Баба-яга", начала наносить по нему удары. Рядом с ним прилетело несколько дронов, которые сбрасывают снаряды. Его подзавалило, думали, что уже погиб. Он вылез потихонечку, занял соседний опорный пункт с противниками, увидел, что там украинцы сказал Куляба

По словам военного, его сослуживец на протяжении некоторого времени вел огонь по позиции ВСУ, после чего ворвался в этот опорный пункт и взял одного из военнослужащих противника в плен.

Ну и забежал и взял еще одного пленного и привел его к нам. Все были удивлены. Все уже думали, что он погиб, а он принес пленного отметил Куляба

Также военнослужащий сообщил, что пленный всушник изначально заявил, что является поваром-водителем, но в итоге оказалось, что это штурмовик и он длительное время находился в зоне боевых действий.

Ранее Минобороны 1 сентября отчиталось, что российская армия освободила два населенных пункта в Запорожской области - Червоную Криницу и Новопавловку.