Москва22 сен Вести.Из числа бывших украинских военных создана добровольческая бригада специального назначения, которая на стороне ВС РФ выполняет боевые задачи в зоне спецоперации.

Об этом рассказал ТАСС командир разведгруппы батальона имени Максима Кривоноса, бывший боец украинского спецназа с позывным Борзый.

В самом начале у нас был маленький отрядик, в котором мы начинали свои продвижения. После этого мы переросли в батальон. Мы начали узнавать, что есть еще много таких отрядиков, как у нас, но они были намного поменьше нашего, потому что мы уже переросли в батальон. И вот с недавнего времени мы решили объединиться со своими товарищами, которые перешли на эту сторону, соединить воедино, так скажем, всех братьев по оружию, и мы перешли в одну добровольческую украинскую бригаду СпН