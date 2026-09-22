Киев отправил в Сумы никогда не участвовавшее в боях подразделение ВСУ

ВСУ направили на защиту сумского направления новобранцев Киев отправил в Сумы никогда не участвовавшее в боях подразделение ВСУ

Москва22 сен Вести.Киев направляет на сумское направление военнослужащих, которые ранее не участвовали в боевых действиях. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

В интервью РИА Новости представитель структур пояснил, что речь идет о 50-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, бойцы в которой никогда не были на передовой.

Из Черниговской области для укрепления обороны Сум переброшены подразделения 50-й ОМБр сказал собеседник агентства

Ранее сообщалось, что киевский режим продолжает перебрасывать в Харьков наемников из Колумбии.