Москва22 сенВести.Киев направляет на сумское направление военнослужащих, которые ранее не участвовали в боевых действиях. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.
В интервью РИА Новости представитель структур пояснил, что речь идет о 50-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, бойцы в которой никогда не были на передовой.
Из Черниговской области для укрепления обороны Сум переброшены подразделения 50-й ОМБрсказал собеседник агентства
Ранее сообщалось, что киевский режим продолжает перебрасывать в Харьков наемников из Колумбии.