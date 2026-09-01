Москва1 сенВести.Российские военные зафиксировали первые случаи участия в боях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) студентов военных кафедр и курсантов, прибывших на стажировку. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".
По данным источника, подобные факты были подтверждены на Сумском направлении специальной военной операции (СВО).
Подтверждены первые случаи участия в боевых действий студентов военных кафедр и курсантов, прибывших в боевые бригады ВСУ на стажировкуговорится в публикации
Также, как отмечается в материале, противник перебрасывает на Сумское направление резервы ВСУ из Харьковской области.
Командование ВСУ вынуждено перебрасывать резервы из Харьковской в Сумскую области для укрепления обороны Сум. Уже известно о перемещении части резервов 129 отмбр ВСУуточняется в сообщении
Ранее сообщалось о нанесении Вооруженными силами России (ВС РФ) комбинированного удара ракетами "Калибр", "Цикрон" и "Искандер" по тыловым объектам ВСУ в Киеве.