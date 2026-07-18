Боевики ВСУ размещают бензовозы на территориях школ ТАСС: ВСУ начали прятать бензовозы с топливом на территориях школ

Москва18 июл Вести.В Харькове Украинские военные начали размещать бензовозы на территории школ, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.

По его словам, подобные случаи зафиксированы в Харькове, а до этого националисты уже применяли такую практику в Сумской и Черниговской областях, где также использовали территорию, принадлежащую учебным заведениям, для укрытия техники.

По словам источника, западные партнеры Украины стали менее активно реагировать на попытки Киева обвинить Москву в ударах по гражданской инфраструктуре.

Собеседник агентства предположил, что это связано с публикацией российской стороной данных объективного контроля, а также многочисленных фотоснимков, на которых зафиксировано присутствие украинских военных на территориях школ и детских садов.

18 июля Вооруженные силы России нанесли удары по сухогрузам в нескольких украинских портах. Суда, сообщили в оборонном ведомстве, использовались в интересах Вооруженных сил (ВСУ).