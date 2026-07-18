Москва18 июлВести.В Харькове Украинские военные начали размещать бензовозы на территории школ, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.
По его словам, подобные случаи зафиксированы в Харькове, а до этого националисты уже применяли такую практику в Сумской и Черниговской областях, где также использовали территорию, принадлежащую учебным заведениям, для укрытия техники.
По словам источника, западные партнеры Украины стали менее активно реагировать на попытки Киева обвинить Москву в ударах по гражданской инфраструктуре.
Собеседник агентства предположил, что это связано с публикацией российской стороной данных объективного контроля, а также многочисленных фотоснимков, на которых зафиксировано присутствие украинских военных на территориях школ и детских садов.
18 июля Вооруженные силы России нанесли удары по сухогрузам в нескольких украинских портах. Суда, сообщили в оборонном ведомстве, использовались в интересах Вооруженных сил (ВСУ).