ВСУ продолжают перебрасывать в Харьков колумбийских наемников "Северный Ветер": Киев перебрасывает в Харьков колумбийских наемников

Москва22 сен Вести.Киевский режим продолжает перебрасывать в Харьков наемников из Колумбии. Об этом пишет Telegram-канал "Северный Ветер".

Отмечается, что в город прибыл главком вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый для обсуждения сложившейся ситуации.

Также в город продолжают прибывать колумбийские наемники говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что ВСУ для прорыва окружения на харьковском направлении доукомплектовали штурмовые группы недавно прибывшими наемниками.

Между тем военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские бойцы зачищают местность у Гоптовки и готовят наступление на Харьков.