Москва22 сенВести.Киевский режим продолжает перебрасывать в Харьков наемников из Колумбии. Об этом пишет Telegram-канал "Северный Ветер".
Отмечается, что в город прибыл главком вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый для обсуждения сложившейся ситуации.
Также в город продолжают прибывать колумбийские наемникиговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что ВСУ для прорыва окружения на харьковском направлении доукомплектовали штурмовые группы недавно прибывшими наемниками.
Между тем военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские бойцы зачищают местность у Гоптовки и готовят наступление на Харьков.