ВС России зачищают местность у Гоптовки и готовят наступление на Харьков

Москва20 сен Вести.Российские войска зачищают местность у освобожденной 10 сентября Гоптовки и готовятся к наступлению на Харьков, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Российские военнослужащие расширяют зону контроля в районе населенного пункта Гоптовка, после его освобождения идет зачистка местности. Бойцы действуют по флангам Гоптовки - восточнее и западнее этого населенного пункта, тем самым расширяя плацдарм для дальнейшего продвижения приводит ТАСС слова Марочко

Между тем Киев направил к Харькову боевиков нацбата "Азов" (запрещен и признан в России террористической организацией), однако численность направленного подразделения оказалась гораздо меньше, чем на краснолиманском направлении и в Славянско-Краматорской агломерации, уточнил Марочко.

Российские бойцы освободили Гоптовку и сократили расстояние до северных окраин Харькова до стандартного артиллерийского выстрела.