СМИ узнали о создании на Украине спецотряда из иностранных наемников ТАСС: в структуре Нацгвардии Украины создали интернациональный отряд

Москва23 сен Вести.В составе Центра специальных операций Нацгвардии Украины "Омега" сформирован отдельный отряд специального назначения, который планируется комплектовать иностранными наемниками. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, новое подразделение получило название Liberty. Оно стало девятым интернациональным отдельным отрядом специального назначения в структуре центра.

Он будет комплектоваться из иностранных наемников, приезжающих со всего мира сообщил источник

Для набора иностранцев в подразделение уже создан отдельный рекрутинговый центр, добавил собеседник агентства.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что ВСУ начали применять новые схемы для вербовки иностранных граждан. Так, им могут предлагать легкую работу и набирать людей без опыта службы.