Военный Эрик: в зоне СВО везде есть боевики, желающие перейти на сторону РФ

Военный заявил, что на СВО везде есть желающие перейти на сторону РФ Военный Эрик: в зоне СВО везде есть боевики, желающие перейти на сторону РФ

Москва25 сен Вести.По всей линии боевого соприкосновения находились люди, которые хотели перейти на сторону России. Об этом ИС "Вести" заявил доброволец отдельного батальона им. Максима Кривоноса с позывным Эрик.

По всей линии боевого соприкосновения везде находились люди, которые считают, что воюют они не за тех. И они хотят перейти на нашу сторону, они хотят воевать за хороших ребят, а не за то, что сейчас засело в Киеве сказал он

Ранее сообщалось, что воюющие на стороне России бывшие солдаты ВСУ взяли в плен украинских военных.