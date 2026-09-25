Москва25 сенВести.По всей линии боевого соприкосновения находились люди, которые хотели перейти на сторону России. Об этом ИС "Вести" заявил доброволец отдельного батальона им. Максима Кривоноса с позывным Эрик.
По всей линии боевого соприкосновения везде находились люди, которые считают, что воюют они не за тех. И они хотят перейти на нашу сторону, они хотят воевать за хороших ребят, а не за то, что сейчас засело в Киевесказал он
Ранее сообщалось, что воюющие на стороне России бывшие солдаты ВСУ взяли в плен украинских военных.