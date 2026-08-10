Москва10 авг Вести.Большое количество жителей Херсонской области шли добровольцами в ВС РФ для получения военного билета и продолжения карьеры. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик, комментируя случай жителя села Крынки в Херсонской области Александра Мустяце, который был объявлен Киевом пропавшим без вести, однако выяснилось, что он добровольно вступил в ВС РФ.

Кнырик подчеркнул, что желание служить России в Херсонской области было добровольным, поскольку долгое время после присоединения региона к РФ там действовали довольно мягкие условия призыва.

Кстати, когда первый призыв был на территории Херсонской области там было достаточно много молодых людей, которые сознательно шли в армию с желанием отслужить, получить военный билет для продолжения там дальнейшей карьеры и так далее. И у всех вполне себе горели глаза, и люди это делали осознанно, не потому что там повестки и так далее, потому что все равно первое время к призыву относились, ну, достаточно мягко, как бы, на этих территориях, это факт заявил Кнырик

Ранее сообщалось, что подросток, которого власти Украины объявили пропавшим без вести оказался военнослужащим ВС РФ. Он заявил, что Россия всегда была в его сердце.