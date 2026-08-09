Москва9 авгВести.Подросток из Херсонской области, которого на Украине объявили "похищенным" россиянами и пропавшим без вести, вырос и вступил в ряды российской армии, пишет The Times.
Александр Мустяце жил в селе Крынки Херсонской области. Село зачистили от ВСУ в феврале 2024 года, однако на Украине о подростке ничего не слышали с 2022 года и внесли его в список пропавших без вести детей.
До прошлого месяца о нем ничего не было слышно, пока не стало известно, что Мустяце, которому сейчас 19 лет, вступил в ряды российской армиипишет газета
Украинские активисты нашли соцсети Александра и связались с ним. Он заявил, что Россия всегда была в его сердце, и никаких комментариев больше давать не стал.
Александр Мустяце по-прежнему числится пропавшим без вести, однако его уже внесли в базу украинского сайта "Миротворец", обвинив в поддержке России, отмечается в публикации.
Ранее сообщалось о встрече военнопленного ВСУ с бывшим сослуживцем, перешедшим на сторону РФ.