Москва7 ноя Вести.Пленный боевик ВСУ, захваченный в лесополосе у Белой Горы, передал российским разведчикам данные о местонахождении своих союзников и переводил их разговоры. Эта информация помогла освободить населенный пункт, рассказал ИС "Вести" военнослужащий 77-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" с позывным Череп.

В марте 2025 года Черепа перевели в 77-й полк, и после месяца подготовки забрали в разведку. Первым направлением стала Белая Гора, рассказал военный.

Мы с напарником Соловьем заходили туда и две недели шли. Был по маршруту легкий 300 [легко ранен] в ногу от гранаты. Когда дошли до места, там не было никого, ни союзников – только мы вдвоем и противник рассказал Череп

Лесополоса, где расположились военные, была небольшой, и к ним нагрянул противник, рассказал Череп.

Первыми к нам зашли они, один рядом с нами сел, на нас посмотрел – мы даже не поняли, кто это. После слов "здорово, хлопчики" мы поняли, что это противник. Произошел бой рукопашный, тут нельзя было долго мешкать: когда мы услышали в лесополосе, что еще кто-то есть, мы чуть-чуть откатили с лесополки, захватили пленного, допросили его, доложили командирам, ну и потом наша еще одна двойка его вывела сообщил Череп

Пленный, по словам разведчика, воевать не хотел, но был мобилизован.

Говорил, что воевать не хочет, по больничкам пытался косить, воевать никак не хотел. А это был расчет БПЛА. Мы, когда взяли их пульты, посмотрели, чем они занимались, как они убивали наших союзников, нас кошмарили. Для начала, конечно, он поработал на нас, потому что возле этой лесополосы не было ни укрытий, ничего. Он покопал, мы его кормили, поили, сигареты давали, одежду, относились к нему по-человечески сказал Череп

Военный рассказал, как информация, полученная от пленного, помогла освободить населенный пункт.

Даже были моменты, птичками с микрофоном летали над лесополосой. Его напарника звали, просили выйти на связь, и если нету связи, то идти за птичкой – мы сопроводим. По их языку он нам все переводил, по-русски он разговаривал очень хорошо. Сам он был из Запорожья, по-моему. У них были планшеты со всеми точками противника. И спустя неделю, [благодаря] информации, которую мы передали командирам, Белая Гора стала наша. Команда поступила, мы его вывели рассказал Череп

Ранее бойцы бригады "Волки" Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск захватили в плен боевиков ВСУ в Донецкой Народной Республике и почти 50 дней вели разведывательную операцию, используя захваченные средства радиосвязи.