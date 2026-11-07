Без единого выстрела: разведчики "Севера" взяли в плен группу ВСУ под Харьковом РИА Новости: разведчики "Севера" взяли в плен боевиков ВСУ под Харьковом

Москва7 ноя Вести.Российские разведчики проникли ночью в блиндаж Вооруженных сил Украины в Харьковской области и без единого выстрела смогли убедить находившихся там боевиков сдаться в плен. Об этом рассказал военнослужащий 46-го отдельного разведывательного батальона 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным Женьшень в разговоре с РИА Новости.

По словам бойца, на одной из боевых позиций разведчики заметили движение в зарослях неподалеку от себя, после чего увидели солдат с шевронами ВСУ. Они не стали сразу открывать огонь, а действовали скрытно.

Решили: пойдем поздороваемся. Пришли, поздоровались и в результате взяли их в плен и привели. Не всегда нужно применять оружие, можно решить все без него, главное — дать себе время подумать рассказал военнослужащий

Разведчик отметил, что успех на передовой во многом определяется способностью оставаться невидимым и грамотно анализировать ситуацию. В подтверждение он рассказал еще одну историю: вместе с напарником ему удалось затаиться всего в семи метрах от отходившего подразделения из 15 украинских военных.

По его словам, российские военнослужащие не выдали своего присутствия, отследили путь противника и вычислили расположение его временного пункта базирования. Эти координаты были переданы артиллеристам, которые затем нанесли удар по цели. Позже эти же разведчики приняли участие в зачистке укрепленного района.