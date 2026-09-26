Боевик ВСУ рассказал, как уснул в блиндаже и пропустил российских военных

Боевик ВСУ уснул в блиндаже, пропустив военнослужащих ВС России Боевик ВСУ рассказал, как уснул в блиндаже и пропустил российских военных

Москва26 сен Вести.Военнослужащий ВСУ уснул во время несения дежурства в блиндаже и пропустил солдат ВС России. Об этом рассказал боевик ВСУ Михаил Скляр, сдавшийся в плен группировке войск "Запад" в Харьковской области.

По очереди с напарником дежурили. Я дежурил в свою смену. Разбудил напарника, сказал, что его очередь. Сам лег спать. Потом просыпаюсь, смотрю, он рядом со мной спит. И слышу голоса возле входа в блиндаж. Мужики крикнули: "Мужики, сдавайтесь, или мы сейчас закинем вам туда две гранаты" сказал он на видео от Минобороны РФ

По словам пленного, российские военные потребовали сложить оружие, сдать средства связи, после чего его и напарника взяли в плен.

Ранее взятый в плен боевик ВСУ Виталий Шарий рассказал, что при выдвижении на позицию украинские военнослужащие расстреляли своего командира. По его словам, это не единичный подобный случай.