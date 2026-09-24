Москва24 сен Вести.При выдвижении на позицию украинские военнослужащие расстреляли своего командира. Об этом рассказал взятый в плен боевик ВСУ Виталий Шарий. Он отметил, что это не единичный подобный случай.

Видео допроса Виталия Шария распространило Минобороны России.

Когда мы еще шли по лесу, те наши, что впереди шли, убили нашего командира. Свои своего же убили, расстреляли с автомата. Это не первый, не единичный случай такой. Очень много таких случаев, когда свой своего убивает пояснил военнопленный

Он рассказал, что расстрелянного командира украинские военнослужащие похоронили на месте убийства, выкопав яму глубиной не более 60 сантиметров.

Шарий добавил, что группу убивших командира военнослужащих позже уничтожили российские дроны. Пленный рассказал, что их позицию вычислили при сбросе провизии с украинских беспилотников (БПЛА). Поэтому Виталий Шарий и его сослуживец решили не запрашивать сброса провизии. Они три дня на позиции пили дождевую воду, пока их не взял в плен российский штурмовик.

Бывшие солдаты ВСУ взяли в плен группу украинских военных на красноармейском направлении, рассказал ранее командир разведгруппы батальона имени Максима Кривоноса, бывший боец украинского спецназа с позывным Борзый.