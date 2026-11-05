Москва5 ноя Вести.Бойцы бригады "Волки" Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск захватили в плен боевиков ВСУ в Донецкой Народной Республике и почти 50 дней вели разведывательную операцию, используя захваченные средства радиосвязи. Подробности о проведенной операции ИС "Вести" рассказали бойцы Якут и Рокстар.

Задача Якута и Рокстара заключалась в проникновении в тыл врага к востоку от Краматорска. Там им нужно было добыть ценную информацию о позициях, огневых точках и составе врага. Пару десятков километров они проехали на мотоциклах, а затем спешились и 700 метров преодолели ползком.

Мы как-то тихонечко окольными путями обползли все. Заняли пустую позицию у них [ВСУ], потому что они весь акцент, весь свой народ для обороны ставили на передний край, как раз ближе к нашей стороне, а про тыл забыли рассказал Рокстар

Военные заняли вражеский блиндаж, а при приближении противника приняли отважное решение.

Все, как в фильме было. Вызвали огонь на себя, три 120-мм мины прилетели прямо рядом с нами. Аж бревна раздвинуло чуть-чуть. Все, противник как бы был ошарашен, нам это было на руку. [Боевики] побросали автоматы, быстро запрыгнули в блиндаж, в этот, который искали. Ну, первого встретили, второго обработали, взяли в плен сказал Рокстар

Пленный боевик озвучил своим командирам легенду гибели напарника, и через его рацию началась радиоигра. Спустя пару дней на позицию прибыл еще один военный ВСУ.

По эфиру говорят: "Коржик, к вам идет Семен". Типа, встреть, помоги. Сказали Коржику: "Берешь автомат, отдаешь нам и все, и отходишь. Мы дальше сами". Ну, в принципе, [Семен] пришел уставший. Три рюкзака нес, с ним проблем не было рассказал Якут

Рокстар признался, какие чувства испытывал к пленным боевикам ВСУ.

Семен плакал постоянно. Ну, по-человечески все равно [его жалко]. Я же человеком всегда остаюсь, в любой ситуации. Сидит, плачет, потому что человек насильно мобилизованный. В принципе, какой из него вояка. У нас чуть подраненный был Коржик. [Лечили], конечно. Два дня прямо тяжко ему было рассказал Рокстар

Почти 50 дней военные делили один блиндаж на четверых, спали бок о бок с пленными украинскими солдатами, лечили их и получали от врага доставки провизии.

[Пленные] сначала стеснялись что-нибудь спрашивать… Мы же слышим эфир их [боевиков ВСУ], они заказывают сигареты там, колбаски. И мы сидим, они там скидывают сухпаи. "Да вот, нам, наверное, не скинут", – говорили пленные. Я говорю: "Скинут". Мы с Рокстаром как бы поднаехали на них. Все, там сигареты с Краматорска привозили, нам колбасу, сыр рассказал Якут

Военные пробыли в блиндаже 48 дней, слушая радиоэфир и докладывая ценную информацию о положении и количестве противников. Благодаря этой операции ВС РФ удалось занять часть леса и обратить противника в бегство.