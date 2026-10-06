ВСУ от действий "Южной" группировки за сутки потеряли 126 дронов коптерного типа

"Южная" группировка за сутки поразила более 120 БПЛА коптерного типа противника ВСУ от действий "Южной" группировки за сутки потеряли 126 дронов коптерного типа

Москва6 окт Вести.Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате действий "Южной" группировки российских войск за сутки составили свыше 120 тяжелых дронов коптерного типа, а также 80 беспилотников самолетного типа.

Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Средствами ПВО сбиты 80 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 126 тяжелых БПЛА коптерного типа сказал он

Кроме того, были поражены 46 пунктов управления беспилотниками, 57 наземных робототехнических комплекса и восемь складов с запасами материальных средств ВСУ.

Ранее бойцы группировки "Запад" за сутки сбили более 100 тяжелых мультикоптеров ВСУ.