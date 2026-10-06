Москва6 октВести.Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате действий "Южной" группировки российских войск за сутки составили свыше 120 тяжелых дронов коптерного типа, а также 80 беспилотников самолетного типа.
Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Средствами ПВО сбиты 80 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 126 тяжелых БПЛА коптерного типасказал он
Кроме того, были поражены 46 пунктов управления беспилотниками, 57 наземных робототехнических комплекса и восемь складов с запасами материальных средств ВСУ.
Ранее бойцы группировки "Запад" за сутки сбили более 100 тяжелых мультикоптеров ВСУ.