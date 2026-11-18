Москва18 нояВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за сутки 310 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне спецоперации. Об этом сообщили в ежедневной сводке Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что вражеские дроны были самолетного типа.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 310 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в тексте
Ранее в ведомстве сообщали, что российские военные нанесли удары беспилотниками по инфраструктуре порта Измаил, задействованной для разгрузки и хранения военных грузов ВСУ, а также по судну с грузами для украинской армии, которое направлялось в порт Южный.